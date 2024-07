München (ots) -- Österreich: Bis zu 38,60 Euro sparen mit Kurzzeit-Vignetten- Seit Oktober 2023 rund 1,5 Millionen Vignetten und Mauttickets über das ADAC Mautportal gebucht- Neu im ADAC Mautportal: Streckenmaut FLEX zur Abrechnung mehrerer Einzelfahrten(ADAC Medien und Reise GmbH) Für Autofahrer und Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen, die bis Ende des Jahres regelmäßig nach Österreich reisen möchten, lohnt sich in Kürze der Kauf einer Jahresvignette nicht mehr. Kurzzeit-Vignetten, z.B. zwei 2-Monatsvignetten, stellen nun günstigere Alternativen dar gegenüber der bis 31. Januar 2025 gültigen Jahresvignette 2024. Ab 1. Dezember 2024 ist dann die neue Jahresvignette 2025 bereits gültig.Seit der Einführung des ADAC Mautportals im Oktober 2023 wurden bereits 1,5 Millionen Tickets gebucht. Der Großteil dieser Straßengebühren fällt auf die 1- und 10-Tages-Vignetten. In anderen Ländern sind die Gültigkeit und die Angebotsform der Vignetten unterschiedlich:ÖsterreichDer Preis für die Pkw-Jahresvignette beträgt 96,40 Euro, für zwei Monate 28,90 Euro, für zehn Tage 11,50 Euro und die 1-Tages-Vignette kostet 8,60 Euro. Vielfahrer können ab August die Zeit bis Ende November mit zwei Zwei-Monats-Vignetten überbrücken. Geldersparnis gegenüber der Jahresvignette: 38,60 Euro. Bereits ab 1. Dezember 2024 ist die Jahresvignette 2025 erhältlich und gültig.SlowenienVignetten sind ausschließlich digital verfügbar, bezeichnet als "E-Vignetten". Die Jahresvignette für Pkw kostet 117,50 Euro, eine Monatsvignette 32 Euro und sieben Tage 16 Euro. Die slowenische Jahresvignette ist immer zwölf Monate ab dem gewünschten Beginn gültig (z.B. 3.8.2024 bis einschließlich 3.8.2025).SchweizDer Verkaufspreis der Schweizer Jahresvignette beträgt 44 Euro, in Schweizer Währung 40 CHF.Streckenmaut für Tunnelpassagen und AlpenpässeEs gibt die Streckenmaut auch digital vorab für Brenner-, Tauern- und Pyhrnautobahn und Karawankentunnel (Richtung Süden) sowie Felbertauern und Großglockner Hochalpenstraße. Diese Mautstrecken kosten extra, unabhängig von der österreichischen Autobahn-Vignette. Nutzer der Digitalen Streckenmaut können die Mautstelle damit ohne Anhalten passieren. Sie ist auf allen geöffneten Mautspuren gültig, grün gekennzeichnet sind die Schnelldurchfahrten. Auch die GO-Spuren für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen an der Brenner-Mautstelle Schönberg und an der Pyhrnautobahn können mit digitalem Mautticket befahren werden. Dies ist an der Durchfahrt großflächig ausgeschildert.Nachträgliche Abrechnung mehrerer Einzelfahrten möglichMit der "Streckenmaut FLEX" kann im ADAC Mautportal das eigene Fahrzeug für die Durchfahrt auf den Spuren für Digitalmaut freigeschaltet werden. Bezahlt wird dann nachträglich nur für die tatsächlichen Fahrten mit dem hinterlegten Zahlungsmittel. Es muss kein Ticket mehr vorab gebucht werden. Diese Regelung gilt für die Streckenmaut an Brenner-, Tauern- und Pyhrnautobahn sowie für den Arlberg- und den Karawankentunnel.Alle Informationen zu mautfreien Streckenabschnitten, zur digitalen Streckenmaut und zur digitalen Vignette gibt es hier (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/magazin/reise-freizeit/vignetten-kaufen/).ProduktangebotDie Vignetten, sowohl in der digitalen als auch in der Klebe-Version, sind in allen ADAC Geschäftsstellen erhältlich, österreichische Streckenmaut-Tickets inkl. Streckenmaut FLEX (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/oesterreich/streckenmaut-flex-oesterreich/), sowie 1- und 10-Tages-Vignetten und die Autobahngebühr für Slowenien auch kurzfristig im ADAC Mautportal (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/buchung/one-cart/configure/) am PC und mobil am Handy.Sowohl vor Ort in der ADAC Geschäftsstelle wie auch online im ADAC Mautportal sind sie sofort nach dem Kauf oder zum Wunschtermin gültig. Infos zur Buchung und Bezahlung der österreichischen und slowenischen Mautprodukte in einem gemeinsamen Warenkorb - unkompliziert und in einem Kaufvorgang - sind hier zusammengestellt (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/).Wohnmobile über 3,5 Tonnen können mit der Camper Mautbox (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/mautbox/) von ADAC und DKV Mautkosten in 10 europäischen Ländern (ab 1.8.2024) zusammen abrechnen lassen.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. 