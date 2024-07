Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern Nachmittag fand eine Zinssitzung der Bank of Canada (BoC) statt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die BoC sei die zweite G-10 Notenbank nach der Schweizerischen Nationalbank (SNB), welche die zweite Zinssenkung im derzeitigen Zyklus vorgenommen habe. Die saisonbereinigten monatlichen Zahlen für die Inflation und auch die weiterhin schwächelnde kanadische Realwirtschaft hätten für eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte auf nun 4,50% gesprochen. Würden in den nächsten Sitzungen noch weitere Zinssenkungen folgen, dann könnte der CAD (Kanadischer Dollar) zunehmend unter Druck geraten und man könnte Wechselkurse in EUR/CAD über 1,5000 sehen. (25.07.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...