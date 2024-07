Hannover (www.anleihencheck.de) - Französische Staatsanleihen (OATs) bleiben in der Sommerpause im Fadenkreuz der Investoren, so die Analysten der Nord LB.Der Risikoaufschlag zu dt. Bunds habe sich wieder auf 71 Basispunkte erhöht. Bei den Anlegern komme es nicht wirklich gut an, dass die Linkspartei La France insoumise (deutsch: unbeugsames Frankreich) einen Gesetzentwurf eingebracht habe, um die Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre wieder rückgängig zu machen. Renditen europäischer Staatsanleihen seien gestern in diesem Umfeld länderübergreifend gestiegen. Der Zins für zehnjährige OATs habe auf Jahressicht sogar 20 Basis-punkte angezogen, während spanische und italienische Papiere satte 18 resp. 26 Basispunkte an Renditerückgängen hätten verzeichnen können. Der Bondmarkt erhebe den warnenden Zeigefinger. ...

