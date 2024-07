Der französische Autohersteller Renault hat gemeinsam mit der slowenischen Regierung eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach der neue elektrische Twingo ab 2026 bei der Renault-Tochter Revoz in Novo Mesto in Slowenien gebaut werden soll. Die Gerüchte, dass Renault den Twingo E-Tech Electric in Novo Mesto bauen will, gab es schon länger, schließlich wird dort auch der aktuelle Twingo gebaut. Doch nun sind die Pläne offiziell bestätigt worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...