Chinas und nun auch Indiens enttäuschende Ölnachfrage sorgt für Abwärtsdruck an der Börse. Leichten Gegendruck gibt es allerdings auch. Zum einen hat Russland nun seinen Plan vorgelegt, wie es die Überproduktion seiner durch die OPEC+ vorgegebenen Förderquoten ausgleichen will und zum anderen verbrauchte die USA nicht nur deutlich mehr Rohöl in der letzten Kalenderwoche, sondern auch unterwartet viel ...

