Die Nestlé-Aktie geriet am Donnerstag unter erheblichen Druck, nachdem der Schweizer Lebensmittelkonzern seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr nach unten korrigiert hatte. Der Kurs fiel im frühen Handel an der Schweizer Börse SIX um 3,8 Prozent auf 89,98 CHF. Damit näherte sich die Aktie ihrem 52-Wochen-Tief von 89,52 CHF, das erst kürzlich am 25. April erreicht wurde. Das Handelsvolumen war mit über 580.000 gehandelten Aktien ungewöhnlich hoch.

Gründe für die Prognosesenkung

Nestlé rechnet nun mit einem organischen Umsatzwachstum von mindestens drei Prozent statt der zuvor angestrebten vier Prozent. Als Hauptgrund nannte das Unternehmen geringere Preissteigerungen als erwartet. Im ersten Halbjahr 2024 betrugen die Preiserhöhungen durchschnittlich nur noch zwei Prozent, deutlich weniger als [...]

