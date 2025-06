FRANKFURT (dpa-AFX) - Wieder aufkeimende Zollhoffnungen haben am Freitag die europäischen Autoaktien angetrieben. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts führte das Sektortableau mit einem Plus von mehr als vier Prozent an.

Im Dax waren die Papiere des Sportwarenbauers Porsche AG mit einem Kursanstieg von 7,6 Prozent Spitzenreiter. Für BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen ging es um bis zu 5,3 Prozent aufwärts.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ist einem Medienbericht zufolge zuversichtlich, dass die EU und die USA noch vor dem Stichtag am 9. Juli ein Handelsabkommen abschließen können. An diesem Tag will Washington bisher Zölle von 50 Prozent auf fast alle EU-Produkte erheben, während die EU eine Reihe von Gegenmaßnahmen plant.

Von der Leyen habe den EU-Staats- und Regierungschefs beim Gipfel am Donnerstag mitgeteilt, dass vor Ablauf der Frist eine Einigung erzielt werden könne, um eine wirtschaftlich schädliche Eskalation zu vermeiden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Autowerte profitierten zudem von Aussagen des US-Handelsministers Howard Lutnick, wonach die USA und China die im Vormonat erreichte Übereinkunft im Zollstreit finalisiert haben./edh/stw/jha/

