Stuttgart (www.anleihencheck.de) - BMW US Capital LLC bietet derzeit eine Neuemission (ISIN USU09513KP37/ WKN A4EFDD) über 750 Millionen US-Dollar an, so die Börse Stuttgart.Die geplante Laufzeit ende am 11. August 2027, womit das Produkt auf den kurzfristigen Planungshorizont ziele. Der Kupon liege bei 4,150% bei halbjährlicher Auszahlung. Mit einer Mindeststückelung von 1.000 US-Dollar bleibe das Papier auch für kleinere Engagements zugänglich. Die Anleihe sei am 20. August 2025 zu 99,94% gehandelt worden, was rechnerisch einer Rendite bis Fälligkeit von rund 4,21 % entspreche. Eine Besonderheit: BMW behalte sich das Recht vor, die Anleihe bereits ab Emissionsstart jederzeit zum Nennwert zurückzuzahlen. Moody's bewerte die Emission mit A2. Die Entwicklungen des US-Dollar-Kurses seien als relevanter Faktor zu beachten. (Bonds weekly Ausgabe vom 21.08.2025) (22.08.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
