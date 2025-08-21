Nun also auch Porsche. Am Mittwoch wurde die geplante Schließung seiner Batteriezellenfabrik Cellforce bekannt. 200 der 286 Mitarbeiter am Standort Kirchentellinsfurt werden aller Voraussicht nach in den kommenden Wochen entlassen. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Bericht-Porsche-will-Batterie-Tochter-Cellforce-weitgehend-abwickeln-article25976683.html Porsche kommentierte die geplante Entlassungswelle auf Anfrage des Handelsblatts nicht, befand sich aber bereits seit April auf Investorensuche. Die Suche blieb bislang ohne Erfolg. D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
