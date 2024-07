Die Vorzugsaktie von Sto (WKN: 727413) ist am Mittwoch nach einer Gewinnwarnung um -20% abgestürzt. Auch am Donnerstag bleibt sie weiterhin schwach und steht aktuell bei knapp 130 €. Was ist hier jetzt zu erwarten? Prognose gesenkt Bereits im März erfolgte eine Senkung der mittelfristigen Ziele. Die für 2025 erwarteten Werte wurden auf 2027 verschoben. Demnach sollte dann ein Umsatz von mindestens 2,1 Milliarden € sowie eine EBT-Marge von 10% erreicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...