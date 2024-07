Original-Research: Cherry SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Cherry SE



Unternehmen: Cherry SE

ISIN: DE000A3CRRN9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.07.2024

Kursziel: 3,50 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Cashflow-Entwicklung stabilisiert - Guidance-Erfüllung hat höchste Priorität, bleibt u.E. aber ambitioniert



Cherry hat gestern nach der bereits erfolgten Meldung von vorläufigen Umsatz- und EBITDA-Werten weitere Q2-KPIs von GuV, Bilanz und Cashflow veröffentlicht. Darüber hinaus gab der Vorstand im Earnings Call u.a. einen Ausblick für das H2.



DHS-Segment dominiert H1-Entwicklung: Gemäß den veröffentlichten Informationen verlief die Umsatzentwicklung in den Segmenten wie erwartet. So bestätigte DHS in Q2 mit 8,3 Mio. EUR (+48,2% yoy) die hohe Umsatzbasis des Auftaktquartals von 8,0 Mio. EUR, und fasst damit nach einem Top Line-Rekord in H1 auch das Rekordniveau von 33 Mio. EUR (2022) auf FY-Niveau ins Auge. Die übrigen Segmente GOP (21,1 Mio. EUR; -13,2% yoy) und Components (1,9 Mio. EUR; -26,9% yoy) blieben hinter der Q2-Vorjahresmarke zurück. Hier wurden bewusst margenverwässernde Geschäfte vermieden. Das COMP-Segment musste zudem die Verschiebung eines Großauftrags (0,9 Mio. EUR) in Q3 verkraften. Sequenziell erzielte Cherry in Q2 einen leichten Anstieg (3,3% qoq; 31,3 Mio. EUR), sodass nach H1 ein leichtes Umsatzplus von 0,4% yoy auf 61,6 Mio. EUR verbucht wurde. Auch ergebnisseitig steigerte sich der Konzern ggü. Q1 (adj. EBITDA-Marge: +2,1 PP yoy; 5,1%). Das Geschäft mit den eHealth-Terminals (DHS) konnte die hohe EBITDA-Marge des Vorjahres sogar ausbauen (44,6%; +2,9 PP yoy). Auf Konzern-Ebene liegt man profitabilitätsseitig nach 6M in etwa auf dem Vorjahresniveau (4,0%; -1,2 PP yoy). Insgesamt hat das Management somit u.E. eine Stabilisierung der operativen Lage nach Abschluss der Restrukturierung erreicht.

Free Cashflow-Entwicklung wie erwartet - Mittelabfluss yoy erneut reduziert: Wie auf dem 'Analyst & Investor Day' (April) avisiert, lag der FCF in Q2 bei rund -5 Mio. EUR (-4,5 Mio. EUR), sodass sich der FCF nach H1 auf -11,0 Mio. EUR beläuft, was eine deutliche Verbesserung ggü. dem Vorjahr darstellt (6M/23: -34,9 Mio. EUR). In H2 soll sich eine weitere Verbesserung der FCF-Conversion durch die stetigen Ergebnisverbesserungen und das strikte WC-Management ergeben. Im April avisierte der Vorstand zuletzt auf FY-Ebene einen ausgeglichenen FCF.



Breitere Vertriebsbasis und anhaltende eHealth-Investitionen sollen starkes H2 bringen: Der Vorstand demonstrierte im Earnings Call große Entschlossenheit, die FY-Guidance zu realisieren. Für H2 impliziert man damit ausgehend vom Guidance-Midpoint ein Top Line-Wachstum von ca. 28% yoy (Q3-Guidance: 28,7% yoy) und eine durchschnittliche adj. EBITDA-Marge von 9,1% (Q3-Guidance: 5-6%). Die Umsatzbasis soll dabei durch neugewonnene Partner in den Segmenten Components und GOP verbreitert werden. Im Segment DHS profitiert man laut Management auch in H2 vom anhaltend positiven Investitionsklima und dem herausragenden Produkt. So erzielt Cherry bei neuinstallierten Terminals einen Marktanteil von 75%. V.a. angesichts eines voraussichltich starken DHS-Segmentes erhöhen wir unsere Umsatzerwartung leicht, bleiben indes unterhalb der FY-Guidance positioniert. Profitabilitätsseitig erwarten wir weiterhin eine adj. EBITDA-Marge oberhalb der Guidance von 8,8% (zuvor: 9,0%), da das Management aufgrund veränderter Pricing-Strukturen in COMP und GOP sowie jeweils starker Jahresendenrallies (Black Friday, Weihnachtsgeschäft) sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig von wachstumsstarken, hochprofitablen Quartalen ausgeht.

Fazit: Cherry bewegt sich in kleinen Schritten in Richtung Guidance-Erfüllung, was für das Management höchste Priorität hat. Zuletzt war dies nicht im Konsens abgebildet (136,5 Mio. EUR). Der Vorstand hat jedoch seine Visibilität auf die operative Entwicklung in den letzten Quartalen nachweislich erhöht. Wir bestätigen unser Rating und Kursziel.

