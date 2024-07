© Foto: Marijan Murat - dpa



Der schwer angeschlagene Batteriehersteller Varta kämpft ums Überleben und plant einen radikalen Schuldenschnitt, der für Alt-Aktionäre einen Totalverlust bedeuten könnte. Die Kursachterbahn beim Batterieproduzenten Varta geht ungebremst weiter. Nachdem die Aktie im Wochenverlauf zeitweise mehr als 80 Prozent an Wert verloren hatte, folgt am Donnerstag eine Gegenbewegung. Die Papiere liegen am Vormittag rund 67 Prozent im Plus. Das Unternehmen aus Ellwangen hatte am Wochenende angekündigt, kurzfristig beim Amtsgericht Stuttgart ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) anzeigen zu wollen. "Wir wollen eine mögliche Insolvenz …