Elektroautos reißen weiter Milliardenlöcher in die Bilanz von Ford . Im vergangenen Quartal verbuchte der US-Autoriese in dem Geschäftsbereich einen Verlust von 1,14 Milliarden Dollar. Verbrenner-Modelle und Nutzfahrzeuge sorgten dagegen für schwarze Zahlen, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. In einer ersten Reaktion kürzte Goldman Sachs das Kursziel von 14 auf 12 Dollar zusammen. Die Aktie steht unter Druck.Unter dem Strich fiel der Konzerngewinn bei Ford nach dem ...

