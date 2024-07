Berlin (ots) -Der Direktvertrieb zieht viele an, die nach einem selbstbestimmten und skalierbaren Einkommen streben - doch in vielen Agenturen herrscht Chaos, das nicht nur die Mitarbeiter belastet, sondern auch den Ruf der gesamten Branche schädigt. Bei Sabrina Nennemann und Fabian Durek ist das anders: Als Gründer und Geschäftsführer der SHRS Consulting GmbH haben sie selbst ein erfolgreiches Team von Haustürverkäufern geleitet. Sie verstehen die Herausforderungen ihrer Kollegen und zeigen in ihren Coachings, wie andere ihre Abschlussquoten signifikant verbessern können. Welche Maßnahmen die SHRS plant, um den Door-to-Door-Markt weiter zu professionalisieren, erfahren Sie hier.Der Direktvertrieb hat sich als äußerst lukrativ erwiesen und bietet Vertriebsmitarbeitern hervorragende Karrierechancen - das ist längst kein Geheimnis mehr. Doch in vielen Vertriebsunternehmen fehlen klare Strukturen, was sich in ständigem Stress widerspiegelt: Außendienstmitarbeiter sehen kaum Aufstiegsmöglichkeiten - und Führungskräfte müssen oft selbst mit anpacken. Daher sind Vertriebsagenturen heute mehr denn je auf seriöse Beratung und effiziente Strukturen angewiesen, um nachhaltige Erfolge zu erzielen. "Agenturen, die ihr Chaos nicht in den Griff bekommen, riskieren eine negative Auswirkung auf die Moral aller Beteiligten und verschlechterte Verkaufszahlen", warnt Sabrina Nennemann, Geschäftsführerin der SHRS Consulting GmbH. "Oft fehlt es ihnen auch an der nötigen Professionalität, was bei potenziellen Kunden ein ungutes Gefühl hinterlässt. Dadurch schaden sie nicht nur ihrem eigenen Geschäft, sondern tragen auch zum schlechten Ruf der Branche bei.""Bei uns von der SHRS Consulting GmbH ist das ein absolutes No-Go - deswegen schaffen wir klare Strukturen und sorgen für Transparenz, um effektiv gegen das Chaos vorzugehen", fügt die Expertin hinzu. Gemeinsam mit Fabian Durek führt Sabrina Nennemann mit der SHRS Consulting GmbH eine Unternehmensberatung, die sich auf Vertriebsorganisationen und Solo-Vertriebler spezialisiert. In den letzten drei Jahren haben sie den Door-to-Door-Markt kräftig aufgerüttelt und hunderte erfolgreiche High-Performer und Top-Verkäufer hervorgebracht. Die besten Kunden haben es mittlerweile geschafft, weit über 300, 400 oder teilweise 500 Verträge Eigenumsatz im Monat zu produzieren - ein bisher unerreichter Erfolg in der gesamten Geschichte des Haustürvertriebs in Deutschland.Sabrina Nennemann und Fabian Durek setzen neue Maßstäbe im Door-to-Door-GeschäftMit professionellen Strategien, tiefem Zielgruppenverständnis und umfassendem Know-how erzielen Sabrina Nennemann und Fabian Durek Neukunden- und Umsatzsteigerungen, die im Direktvertrieb zuvor undenkbar waren. Dadurch tragen sie auch wesentlich zur Verbesserung des Rufs der Haustür-Vertriebsbranche in Deutschland bei, der aufgrund einiger schwarzer Schafe stark gelitten hat: "Der größte Fehler, den die Konkurrenz macht, ist, die Sache unseriös anzugehen. Der Ruf des Door-to-Door-Geschäfts ist - nicht zuletzt durch die Drückerkolonnen - nicht sehr vertrauenswürdig", betont Sabrina Nennemann. "Doch die Vertriebsarbeit trägt dazu bei, der Gesellschaft einen bedeutenden Mehrwert zu bieten. Durch unsere Professionalität bei SHRS streben wir an, dieses positive Bild nach außen zu kommunizieren und das Image langfristig zu verbessern."Sabrina Nennemann und Fabian Durek haben nicht nur selbst jahrelang ein erfolgreiches Verkaufsteam geleitet, sondern mittlerweile auch über 40 Door-to-Door-Agenturen erfolgreich aufgebaut und dank ihrer qualitativ hochwertigen Ausbildung außergewöhnlich gute Quoten erzielt. Ihre Erfahrungen und Expertise im Haustürgeschäft fließen in die Erfolgsstrategien ein, die sie nun anderen vermitteln: "Menschen, die ihre Umsätze steigern oder neu ins Geschäft einsteigen wollen, sowie Teamleiter, Führungskräfte und Geschäftsführer, die den Erfolg ihrer Mitarbeiter auf ein neues Level heben möchten, erlernen in unserem Coaching das Skillset, das zu beeindruckenden Erfolgen führt", erklärt Fabian Durek. "Insbesondere Führungskräften empfehlen wir, sich selbst weiterzubilden, um die notwendigen Fähigkeiten über Recruiting, Führung und Marketing zu erlernen. Denn so schaffen Unternehmer einen Mehrwert, der zu erfolgreichen Mitarbeitern führt, die wiederum zum Wachstum des Unternehmens beitragen. Gemeinsam können wir die Branche nachhaltig aufwerten."Wie die SHRS durch ihr erweitertes Führungskräftetraining den Direktvertrieb stärktUm den Markt weiter von schwarzen Schafen zu bereinigen, mehr Qualität hineinzubringen und noch mehr Mehrwert zu liefern, baut SHRS ihr Führungskräftetraining weiter aus: "In den vergangenen Jahren haben wir zahlreiche Door-to-Door-Agenturen, Führungskräfte, Teamleiter und Geschäftsführer geschult und dabei hervorragende Ergebnisse erzielt", erklärt Sabrina Nennemann. "Durch diese intensiven Zusammenarbeiten wird es nun noch mehr Input zum Thema Rekrutierung neuer Direktvertriebler, sowie zum Aufbau von Social Media und Online-Marketing geben. Zusätzlich werden wir unseren allgemeinen Social-Media-Input vertiefen und unseren Kunden bereitstellen."Auch bei den Themen Führung, Organisation und Strukturierung der Teams gehen die Experten tiefer in die Materie - ganz klar mit dem Ziel, den Pro-Kopf-Schnitt der Mitarbeiter auf über 100 Neukunden im Monat zu steigern. Zudem werden regelmäßig Führungskräfte-Seminare stattfinden, bei denen sich Teilnehmer mit anderen erfolgreichen Führungskräften aus der Branche vernetzen können. "Bei diesen Treffen entstehen völlig neue Zusammenschlüsse, die branchen-, produkt- und firmenübergreifend sind", erklärt Fabian Durek. "Früher war das Konkurrenzdenken in unserer Branche sehr ausgeprägt, doch mittlerweile entwickelt es sich vielmehr zu Freundschaften, bei denen alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Über diese Entwicklung sind wir sehr glücklich und es ist uns wichtig, diese zu unterstützen", so Sabrina Nennemann abschließend.