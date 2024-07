Hamburg (ots) -Parfüm spielt für viele Menschen in Deutschland eine wichtige Rolle im Alltag - denn nur 5 % verzichten komplett darauf. Doch: Nach welchen Kriterien wird ein Parfüm ausgesucht? Welche Rolle spielen Qualität, Preis und Design? Und wie häufig wird zu günstigeren Duftduplikaten anstatt Marken gegriffen? Appinio hat 1.001 Personen national repräsentativ (quotiert nach Alter und Geschlecht) zu ihren Parfüm-Vorlieben und Gewohnheiten befragt und Überraschendes herausgefunden.- Regelmäßige Parfümnutzung: 71 % der Deutschen tragen regelmäßig Parfüm, wobei der Einkauf meist alle 2-3 Monate erfolgt. Nur 5 % verzichten komplett auf Parfüm.- Qualität über Preis: Hohe Langlebigkeit, angenehme Duftnote, tierversuchsfreie und natürliche Inhaltsstoffe sowie Hypoallergenität sind wichtiger als Preis und Design.- Beliebtheit von Duft-Dupes: 37 % der Befragten haben bereits Duftduplikate gekauft, hauptsächlich um Geld zu sparen. 64 % sind mit Duftduplikaten zufrieden oder sehr zufrieden, und 51 % bewerten ihre Qualität im Vergleich zum Original als (sehr) gut.Parfümnutzung und KaufverhaltenDer Großteil der Deutschen (71 %) trägt regelmäßig Parfüm, sprich täglich oder oft. Gelegentliche und seltene Nutzung machen zusammengefasst 24 % aus, während nur 5 % der Befragten komplett auf Parfüm verzichten. Der Einkauf von Parfüm erfolgt meist alle 2-3 Monate (43 %), gefolgt von Käufen einmal im Halbjahr (26 %). Mehr als jeder Zehnte (14 %) erwirbt Parfüm einmal im Monat oder häufiger.Wichtige Kriterien und MarkeEntgegen der Annahme, dass Preis und Design entscheidende Faktoren beim Parfümkauf sind, zeigt die Umfrage, dass Aspekte wie hohe Langlebigkeit, angenehme Duftnote, tägliche Verwendung, starke Intensität, Tierversuchsfrei, natürliche Inhaltsstoffe sowie Hypoallergenität und Eignung für empfindliche Haut deutlich wichtiger sind.Die Markenzuordnung eines Duftes wird von 57 % der Befragten als wichtig erachtet, während 19 % dies als unwichtig empfinden. Hauptsächlich wird Parfüm in Drogerien und Parfümerien (jeweils 50 %) gekauft. E-Commerce-Plattformen wie Amazon werden von 21 % der Befragten genutzt, während Kaufhäuser und Duty-Free-Shops am Flughafen ebenfalls beliebte Einkaufsorte sind.Treue zum Parfüm und Dupes60 % der Befragten wechseln ihr Parfüm regelmäßig, während 40 % ihrem bevorzugten Duft treu bleiben. Duftduplikate (sogenannte Duft-Dupes) sind ebenfalls ein interessantes Thema: 50 % der Befragten wissen genau, was Duft-Dupes sind, wobei Frauen hier deutlich besser informiert sind als Männer (60 % vs. 40 %). Mehr als jeder Dritte (37 %) hat bereits ein Duftduplikat gekauft, wobei Frauen (44 %) auch hier häufiger zugreifen als Männer (31 %). Die Hauptgründe für den Kauf von Duft-Dupes sind Kosteneinsparungen (48 %), Neugier (44 %) und die Ähnlichkeit zum Originalduft (40 %).Obwohl einige Menschen (41 %) das Original bevorzugen und Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit und Qualität (30 %) haben, sind 64 % der Käufer von Duft-Dupes mit ihrer Wahl zufrieden oder sehr zufrieden. 51 % bewerten die Qualität der Duft-Dupes im Vergleich zum Original als gut oder sehr gut. Und wer bereits ein Duftduplikat gekauft hat, wird dies wahrscheinlich wieder tun (86 % eher bis sehr wahrscheinlich). Von allen Befragten würden 39 % (sehr) wahrscheinlich in Zukunft ein Duftduplikat kaufen, insbesondere wenn es dem Lieblingsparfüm sehr ähnlich ist (43 %).*Zitation: Die Umfrage wurde vom 22. bis 23. Juli 2024 von Appinio durchgeführt. Befragt wurden 1.001 Personen in Deutschland zwischen 16 und 65 Jahren, national repräsentativ für das Alter und Geschlecht der Bevölkerung.Zu den Studienergebnissen im Appinio Dashboard geht es hier (https://research.appinio.com/#/de/survey/public/V5U8bK6WS).Über AppinioAppinio ist eine globale Marktforschungsplattform, die für innovative und unkomplizierte Marktforschung steht. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, schnell und effizient spezifische Zielgruppen zu befragen und repräsentative Ergebnisse in Echtzeit zu erhalten. Dabei liefert Appinio täglich Millionen Meinungen aus 190+ Märkten für über 2.600 Auftraggebende aus vielen Branchen, darunter Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Mobilität, Technologie sowie alle führenden Agenturen und Unternehmensberatungen. Das Unternehmen wurde 2014 von Jonathan Kurfess (Chairman), Max Honig (CEO) und Kai Granaß (CTO) gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamburg. Weitere Informationen unter https://www.appinio.com/de/Pressekontakt:Appinio GmbHAnja NitschkePR & Communications Managerpresse@appinio.com040 80811681Original-Content von: appinio GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119258/5830540