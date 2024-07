Nordex meldete positive Ergebnisse für das 2. Quartal 24 und setzte damit die Dynamik der vorangegangenen Quartale fort. Der Umsatz stieg um 21% im Jahresvergleich und die EBITDA-Marge verbesserte sich um 350 Basispunkte auf 3,5% im Jahresvergleich. Die kontinuierliche Margenverbesserung in Verbindung mit dem Umsatzwachstum zeigt den Erfolg der Nordex-Strategie. Getragen wird dieser Fortschritt von höheren Verkaufspreisen und der starken Marktpräsenz von Nordex, insbesondere in Europa. Daher bekräftigt Nordex sein Umsatzziel für das Jahr 24 von 7 bis 7,7 Mrd. Euro und hebt sein Ziel für die EBITDA-Marge auf 3 bis 4 % an (bisher 2 bis 4 %). Der Aufbau der US-Fabrik zur Bedienung des wachsenden US-Marktes könnte in Zukunft für zusätzliche Wachstumsimpulse sorgen. Diese Investitionen sind bereits in den CAPEX von EUR 175 Mio. in der Nordex-Guidance für das Jahr '24 enthalten. Angesichts des erwarteten weiteren profitablen Wachstums bekräftigen die Analysten von mwb research ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 22,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.