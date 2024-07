Seit Dienstag sind in den USA nicht mehr nur Bitcoin-ETFs, sondern auch Ethereum-ETFs handelbar. Laut den Daten von Farside Investors flossen in den ersten beiden Handelstagen mehr als 100 Millionen Dollar in die acht neugeschaffenen Produkte. Auf den Kurs hat sich das allerdings bislang nicht positiv ausgewirkt - Parallelen zum Bitcoin-ETF-Launch sind erkennbar.

