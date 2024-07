ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 850 auf 785 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle passte seine Schätzungen am Mittwochnachmittag an den jüngsten Quartalsbericht an. Zudem schraubte er den Bewertungsmultiplikator etwas herunter./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2024 / 16:53 / GMT

GB00B7KR2P84