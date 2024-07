Düsseldorf (ots) -Motivation, Teamgeist und das gemeinsame Ziel vor Augen - das sind Werte, die für Xiaomi zählen. Mit diesem Spirit beteiligt sich Xiaomi auch als offizieller Partner am B2Run Düsseldorf 2024. Europas größte Firmenlaufserie B2Run wird deutschlandweit in 18 Städten ausgetragen. Xiaomi, das seine deutsche Unternehmenszentrale in Düsseldorf hat, ist am 20. August 2024 mit dabei, wenn rund um die Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena Firmen, Verbände und Institutionen aller Branchen und Größen ihre Sportlichkeit und ihren Teamgeist unter Beweis stellen. Im vergangenen Jahr haben 11.500 Personen aus 500 Unternehmen beim B2Run Düsseldorf teilgenommen.Laufbegeisterten Xiaomi Fans sind herzlich eingeladen, am Sport-Event am 20. August in Düsseldorf exklusiv und kostenlos teilzunehmen. Die 5,8 Kilometer lange Strecke ist für alle zu bewältigen, die die Begeisterung für Bewegung in der Gemeinschaft teilen, unabhängig vom persönlichen Fitnesslevel oder der Erfahrung - ob auf Einstiegsniveau, mit fortgeschrittenem Trainingsstand oder (Nordic-) Walker. Zum Abschluss erwartet den teilnehmenden Personen ein emotionaler Zieleinlauf in die Merkur Spiel-Arena, die erst kürzlich Austragungsort der Fußball-EM war.Anmelden und mit Xiaomi durchstartenXiaomi stellt zum B2Run Düsseldorf am Dienstag, 20. August 2024, 15 Startplätze für 15 Personen und weitere 15 Plätze für Gäste zur Verfügung. Startgebühr und Verpflegung für die teilnehmenden Personen werden von Xiaomi übernommen. Alle 30 Beteiligten erwarten zudem exklusive Goodies.Schnell sein lohnt sich: Wer mitlaufen oder als Gast mit dabei sein möchte, kann sich bis Freitag, den 26. Juli 2024, um 12 Uhr, unter dieser Adresse anmelden: https://new.c.mi.com/de/post/45350. Das Gelände an der Merkur Spiel-Arena, Arena-Str. 1 in 40474 Düsseldorf, ist ab 16 Uhr zugänglich. Die ersten Läufe starten ab 18 Uhr im 15-Minuten-Takt. Nach erfolgter Anmeldung gibt es für alle teilnehmenden Personen von Xiaomi weitere Informationen zum Düsseldorfer B2Run Event.Nach dem Laufen ist vor dem Feiern: Erstmals findet nach dem B2Run Düsseldorf ab 21 Uhr eine After-Run Party statt. Zum Indoor-Event im Bereich der Arena Promenade (Nord-West) sind alle teilnehmenden Personen sowie alle Fans und Gäste herzlich eingeladen. Der Eintritt ist kostenlos.Weitere Informationen zum B2Run Düsseldorf gibt es hier: https://www.b2run.de/run/de/de/duesseldorf/faq/index.html. (https://www.b2run.de/run/de/de/duesseldorf/faq/index.html)Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@WeberShandwick.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/5830573