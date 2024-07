Frankfurt am Main (ots) -Am 30. und 31. Oktober veranstaltet das IMPACT FESTIVAL, Europas größtes B2B-Event für nachhaltige Innovation und Transformation, seine vierte Ausgabe. Die Veranstaltung findet erstmals in der Messe Frankfurt statt und erwartet insgesamt über 4.500 Teilnehmende. Auch in diesem Jahr verschreibt sich das IMPACT FESTIVAL dem Ziel, die Transformation hin zu einem nachhaltigeren Wirtschaften voranzutreiben. Als Partner unterstützen das Event seit dem ersten Jahr die Commerzbank AG mit ihrem Netzwerk in den Mittelstand, sowie der StartHub Hessen und das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum.Als eine der führenden Professional Services Firms in Deutschland wird PwC das Event 2024 als strategischer Partner begleiten und ihre Expertise in nachhaltiger Transformation einbringen. Mit Erfahrung in der Beratung zukunftsweisender Geschäftsstrategien fördert PwC Innovationen für eine zukunftsfähige Wirtschaft.Im Mittelpunkt des zweitägigen Programms stehen inhaltliche Formate wie Vorträge, Diskussionen, Masterclasses und Deep Dives führender Branchen-Expert:innen. Sie sollen über aktuelle Herausforderungen und konkrete Lösungsansätze im Bereich Nachhaltigkeit informieren und den Teilnehmenden Ansätze vermitteln, wie das eigene Unternehmen nachhaltiger handeln kann. Das geschieht im Themenbereich "Energiewende" unter anderem mit einem Vortrag von Prof. Dr. Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Im Bereich "Klima und Demokratie" liefern unter anderem der Präsident des Umweltbundesamtes Prof. Dr. Dirk Messner und Dr. Katharina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Nachhaltige Wirtschaft (BNW), neue Impulse. Carlos Alvarez Pereira, Generalsekretär des Club of Rome, spricht zum Thema "Beyond Growth". Weitere Expert:innen werden in den nächsten Wochen angekündigt.Ebenfalls fester Bestandteil des IMPACT FESTIVAL ist das bekannte und umfangreiche Ausstellerprogramm mit rund 200 Lösungsanbietern, darunter Start-ups, Scale-ups und KMUs sowie mehrere große Sammelstände unter anderem von SEND e.V., dem International Sustainable Chemistry Collaborative Centre und dem TechQuartier. Neu in diesem Jahr: Die Solution Stage, auf der Innovator:innen und etablierte Unternehmen ihre Lösungen sowie konkrete Anwendungsfälle vorstellen.Wer sich bereits vorab mit den Themen Nachhaltigkeit und Transformation auseinandersetzen möchte, kann eine der neuen Veranstaltungsreihen des IMPACT FESTIVAL besuchen. Mit dem IMPACT CIRCLE soll die lokale Community rund um das Thema Nachhaltigkeit mit kurzen Impulsen und Möglichkeiten zum Netzwerken zusammengebracht werden. Die nächste Ausgabe findet am 28. August statt. Weiterführende Informationen sind hier (https://impact-festival.earth/impact-circle/) verfügbar. Das Format IMPACT CONNECT & LEARN ist ein edukatives Online-Angebot. Die nächste Ausgabe findet gemeinsam mit dem Partner :response zum Thema CSRD am 6. August statt. Weitere Informationen sind hier (https://impact-festival.earth/connect-learn-2024/) verfügbar. Allgemeine Informationen zum IMPACT FESTIVAL können hier (https://impact-festival.earth/) abgerufen werden.Pressekontakt:Sarah SchützTel: +49 151 52716123Mail: press@impact-festival.earthWeb: https://impact-festival.earth/Original-Content von: IMPACT FESTIVAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165023/5830571