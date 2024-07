EQS-Media / 25.07.2024 / 11:57 CET/CEST

Willkie berät 3i Group plc beim Verkauf von Weener Plastics Willkie Farr & Gallagher LLP hat 3i Group plc ("3i") beim Verkauf ihrer Beteiligung an Weener Plastics ("Weener"), zu einer Unternehmensbewertung (Enterprise Value) von EUR 838 Millionen an Silgan Holdings Inc ("Silgan") beraten. Weener, mit Hauptsitz in Ede, Niederlande, beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter und verfügt über 23 Produktionsstätten in 15 Ländern weltweit. Das Unternehmen ist ein global agierender Hersteller von innovativen Kunststoffverpackungslösungen mit einem starken Fokus auf die Bereiche Dosieren, Verpacken und Verschließen. Weener entwirft, entwickelt und produziert hoch- und mehrwertige Verschlüsse, Kappen, Roll-ons, Tiegel und Flaschen für die Körperpflege-, Nahrungsmittel-, Haushaltspflege- und Gesundheitsindustrie. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im 4. Quartal 2024 abgeschlossen sein. Willkie beriet zu allen Aspekten der Transaktion. Berater der Transaktion Das Willkie-Team wurde geleitet von den Partnern Georg Linde (Corporate/M&A, Frankfurt) und Dr. Axel Wahl (Corporate/M&A, München) und umfasste die Partner Dr. Jasmin Dettmar (Finance), Dr. Patrick Meiisel, Dr. Bettina Bokeloh (Steuern, alle Frankfurt), Dr. Richard Roeder (Compliance, München) und Philip Girardet (Kartell- und Wettbewerbsrecht, London), die Counsel Sebastian Brenner (Corporate/M&A), Martin Waskowski (Arbeitsrecht) und Johannes Schmidt (Litigation, alle Frankfurt) sowie die Associates Dr. Christina Papadimitriou-Kowalczyk, Leota Walter, Nicolas Kersten, Jonas Volk, (Corporate/M&A) Aurel Hille (Kartell- und Wettbewerbsrecht), Martin Reichert (Finance), Marcel Seemaier (Steuern), Christian Herzig Roldán (Corporate/Kapitalmarktrecht), Dr. Maximilian Schlutz (Compliance, alle Frankfurt), Dr. Maximilian Schatz, (Corporate/M&A), Laurin Havlik (Compliance, alle München) und Friederike Hammwöhner (Kartell- und Wettbewerbsrecht, Brüssel). Weitere Berater KNPZ Rechtsanwälte (Hamburg): Dr. Kai-Uwe Plath (Partner), Dr. Enno ter Hazeborg (Senior Associate)

Houthoff (Amsterdam/Rotterdam): Kyoko Tollenaar, Bram Caudri (beide Partner), Ivar Brouwer (Senior Associate) Willkie Farr & Gallagher LLP bietet führende juristische Lösungen zu komplexen, geschäftskritischen Fragestellungen, die Märkte und Branchen umfassen. Unsere rund 1.200 Anwälte in 15 Büros weltweit erbringen innovative, pragmatische und anspruchsvolle juristische Dienstleistungen in rund 45 Rechtsgebieten. Erfahren Sie mehr unter www.willkie.com. München / Frankfurt am Main, 24. Juli 2024

