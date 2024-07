Am US-Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch scharenweise Technologiewerte abgestoßen. Die wichtigsten Tech-Indizes brachen um jeweils mehr als drei Prozent ein. Die Investoren wurden nach einem enttäuschenden Start in die Berichtssaison der großen Technologie-Konzerne auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Auch die Broadcom-Aktie hat starke Kursverluste verkraften müssen. Das ist jetzt wichtig.

Den vollständigen Artikel lesen ...