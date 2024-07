Angehender Goldproduzent Tucano Gold geht an die Börse

Anzeige / Werbung

Über einen so genannten Reverse Takeover will Tucano Gold den Weg an die kanadische Börse finden.

Über einen so genannten Reverse Takeover will der angehende Goldproduzent

an die Börse gehen. Geplant ist ein Zusammenschluss mit der ebenfalls in Brasilien aktiven Golden Shield Resources (CSE GSRI).



Produktionsanlage bei Nacht; Quelle: Tucano Gold

Die neue Gesellschaft würde nach dem geplanten Zusammenschluss damit sowohl über das Explorationspotenzial des Goldprojekts Marudi Mountain im Südwesten von Guyana verfügen als auch über das kurz vor der Produktion stehende, hochgradige Goldminenprojekt von Tucano (Mina Tucano) in in Brasilien.

"Geologisch gesehen liegen Marudi und Tucano in demselben wenig erforschten Goldgürtel, und das entstehende Unternehmen wird bei der Suche nach künftigen Entdeckungen einen großen Wissens-, Betriebs- und Strategievorteil haben", erläuterte Leo Hathaway, Vorsitzender des Board of Directors von Golden Shield einen der Gründe für den anstehenden Deal.

Tucanos CEO Jeremy Gray fügte hinzu, dass die beiden Gesellschaften gut zueinander passen würden. "Der Zusammenschluss wird dazu beitragen, das aufregende Potenzial der Explorationsprojekte von Golden Shield in Guyana zu erschließen und eine Plattform für zukünftiges Wachstum zu schaffen, da Mina Tucano vor dem Hintergrund von Rekordgoldpreisen beginnt, einen erheblichen Cashflow zu generieren", erklärte Gray zudem.

Die geplante Transaktion wird voraussichtlich als Reverse Takeover strukturiert sein. Gemäß einer Absichtserklärung werden die Wertpapiere von Golden Shield im Verhältnis 10:1 konsolidiert und jeder Tucano-Aktionär erhält eine Golden Shield-Stammaktie im Austausch für jede eigene Stammaktie. Das Umtauschverhältnis impliziert einen Wert von 0,80 CAD je Golden Shield-Aktie und 0,80 CAD je Tucano-Aktie.

Nimmt man an, dass die Transaktion wie geplant durchgeführt wird, würden die Aktionäre von Golden Shield 12,9% und die Tucano-Aktionäre 87,1% der Stammaktien des neuen Unternehmens halten - vor zusätzlichen Kapitalerhöhungen. Es wird davon ausgegangen, dass die neue Gesellschaft schließlich 55 Millionen ausstehende und ausgegebene Aktien aufweisen wird.

Der Börsengang erfolgt in einem für Goldproduzenten sehr positiven Umfeld. Noch immer notiert das Edelmetall bei fast 2.400 USD pro Unze.

