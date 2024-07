Die Ergebnisse von Siltronic für das 2. Quartal 24 verdeutlichen die anhaltend schwache Nachfrage in der Waferindustrie, die vor allem durch hohe Lagerbestände im Downstream-Bereich gebremst wird. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von EUR 351,3 Mio., der leicht über dem Konsenswert von EUR 334 Mio. lag. Dies entspricht einem Anstieg von 2,3 % gegenüber dem Vorquartal, aber einem Rückgang von 15 % gegenüber dem Vorjahr, der hauptsächlich auf Volumeneffekte zurückzuführen ist. Das EBITDA erreichte EUR 90,6 Mio. (Kons. EUR 74 Mio.), mit einer soliden Marge von 25,8%, die gegenüber Q1 leicht rückläufig war. Dies führte zu einem Rückgang des Gewinns je Aktie auf 0,73 EUR, der auch durch ein niedrigeres Finanzergebnis aufgrund hoher Investitionen beeinträchtigt wurde. Trotz der schwachen Nachfrage hat Siltronic seine kurzfristige Prognose leicht angehoben und rechnet nun mit einer EBITDA-Marge von 23%-25%. Das mittelfristige Ziel von EUR 2,2 Mrd. Umsatz mit EBITDA-Margen in den hohen dreißiger Jahren bis 2028 wurde bestätigt. Infolgedessen passen die Analysten von mwb research die EBITDA-Marge für 2024 an und behalten ihr Kursziel von EUR 94,00 bei, was ein Aufwärtspotenzial von 32,7% bietet, und bekräftigen ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Siltronic%20AG