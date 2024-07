HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Reckitt von 5100 auf 5200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den jüngsten Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns senkte Analyst Fulvio Cazzol seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2024 ein wenig, hob sie für 2025 aber deutlicher an. Letzteres spiegele die Auswirkungen des neuen Aktienrückkaufprogramms sowie die zu erwartenden Einsparungen durch das angekündigte Restrukturierungsprogramm wider, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/bek



ISIN: GB00B24CGK77