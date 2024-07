Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Nach den aggressiven Zinserhöhungen der vergangenen Jahre haben bedeutende Notenbanken die Zinswende eingeleitet oder stehen kurz davor. Das bedeutet positive Aussichten für Anleihen, so die Experten von UBS Asset Management."Wir gehen davon aus, dass der schwächere Inflationsdruck den Zentralbanken ermöglichen wird, entweder in naher Zukunft mit Zinssenkungen zu beginnen oder damit fortzufahren", sage Uta Fehm, Senior Fixed Income Strategin bei UBS Asset Management. ...

