Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Wachstumsdynamik der Industrieproduktion in Mexiko sank im Jahresvergleich im Mai deutlich von 5,1 auf 1,0 Prozent unter die schwachen Markterwartungen von 1,2 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.Auf Monatsbasis sei die Produktion jedoch von 0,4 auf 0,7 Prozent gestiegen. Mit Blick auf die weitere Entwicklung würden die Stimmungsindikatoren auf eine Fortsetzung des Wachstums in der Fertigungsindustrie hindeuten. Der Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes sei im Juni nur geringfügig auf 51,1 Punkte gesunken und damit den neunten Monat in Folge im Wachstumsbereich geblieben. Allerdings seien die Exportaufträge aufgrund der schwachen Nachfrage aus wichtigen Märkten wie China, Frankreich und den USA weiter zurückgegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...