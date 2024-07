Zug (www.fondscheck.de) - Die 21Shares AG gehört zu den weltweit größten Anbietern von Krypto-ETPs, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Firmentochter der Dachmarke 21.co verleiht zwei weiteren seiner physisch besicherten, börsengehandelten Produkte ein Upgrade: Sowohl der 21Shares Cosmos ETP als auch der 21Shares Avalanche ETP integrieren ab sofort ein Staking-Feature, wodurch den Fondseignern zinsähnliche Erträge zukommen. In diesem Zuge werden beide Produkte auch umbenannt und tragen von nun an die Namen 21Shares Cosmos Staking ETP (ISIN CH1145930991/ WKN A3GWY7) bzw. 21Shares Avalanche Staking ETP (ISIN CH1135202088/ WKN A3GVVT). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...