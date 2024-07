Die Google-Mutter Alphabet will in den nächsten Jahren die stolze Summe von fünf Milliarden Dollar in Waymo investieren, seine Einheit für autonome Fahrzeuge. Unterdessen sind in San Francisco nun erste Minivans aus der Kooperation von Waymo mit dem chinesischen Hersteller Zeekr unterwegs. Die neue Finanzierungsrunde soll "Waymo in die Lage versetzen, das weltweit führende Unternehmen für autonomes Fahren aufzubauen", sagte Ruth Porat, die scheidende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...