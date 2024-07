Die meistgehandelten Produkte: TSMC weiter nachgefragt

Die deutschen Börsen setzen den Abwärtstrend fort, der durch Einbrüche an den US-Märkten ausgelöst wurde. Nachdem die Google-Mutterkonzern Alphabet enttäuschende Quartalsergebnisse veröffentlicht hatte, kamen auch andere Tech-Unternehmen unter Druck, was zu einem massiven Ausverkauf bei den Technologiewerten führte. Heute standen besonders TSMC Long und Gold Call hoch im Kurs.

TSMC, der taiwanesische Halbleiterriese, profitierte von Berichten über eine erhöhte Nachfrage nach Chips im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und dem Ausbau von 5G-Netzen. Investoren setzen darauf, dass TSMC weiterhin starke Gewinne einfährt, was den Kurs beflügelt. Gold erlebte ebenfalls einen Anstieg, da geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten die Anleger dazu veranlassten, in sichere Häfen zu investieren. Die steigenden Inflationserwartungen und die jüngsten Zinsentscheide der Zentralbanken trugen ebenfalls zur Popularität des Gold Calls bei.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD5QJ7 7,27 18180,00 Punkte 18899,5562 Punkte 24,31 Open End DAX® Call HD3D93 1,48 18198,23 Punkte 18071,2710 Punkte 90,15 Open End DAX® Put HD3FEV 30,26 18180,00 Punkte 21200,038 Punkte 6,19 Open End DAX® Put HD60MX 3,75 18180,00 Punkte 18540,3210 Punkte 49,09 Open End Gold Call HD3HUV 13,99 2376,56 USD 2223,473414 USD 15,77 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.07.2024; 09:48 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD5S34 1,82 18141,50 Punkte 18000,00 Punkte 73,61 13.08.2024 DAX® Put HD2F9W 1,83 18141,50 Punkte 17500,00 Punkte 121,34 17.09.2024 DAX® Put HD68H6 1,42 18141,50 Punkte 18000,00 Punkte 131,10 06.08.2024 DAX® Call HD04HA 4,45 18162,50 Punkte 18900,00 Punkte 38,70 17.12.2024 DAX® Put HD79DM 2,75 18141,50 Punkte 17600,00 Punkte 66,89 15.10.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.07.2024; 10:11 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag TSMC Long HD2TBN 14,22 159,73 USD 106,566402 USD 3 Open End DAX® Long HD6SGH 9,35 18151,25 Punkte 13793,4785 Punkte 4 Open End DAX® Long HC3TKM 6,64 18151,25 Punkte 16551,8720 Punkte 10 Open End DAX® Short HC01L0 0,35 18094,50 Punkte 21452,6599 Punkte -6 Open End DAX® Short HC01KZ 0,59 18094,50 Punkte 22065,636 Punkte -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.07.2024; 10:26 Uhr;

