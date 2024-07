Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat kürzlich einen bedeutenden Teil ihrer Beteiligung an der Bank of America veräußert. In einer dreitägigen Verkaufsaktion wurden Aktien im Wert von rund 802,49 Millionen Dollar abgestoßen. Trotz dieser Veräußerung bleibt Berkshire Hathaway mit über 980 Millionen Aktien weiterhin ein signifikanter Anteilseigner der Bank. Diese Transaktion ist Teil einer fortlaufenden Portfolioanpassung des Unternehmens und wird von Anlegern und Marktbeobachtern aufmerksam verfolgt.

Auswirkungen auf den Markt

Die Aktie der Bank of America zeigt sich trotz dieser Entwicklung widerstandsfähig. Mit einer Marktkapitalisierung von 328,25 Milliarden Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,77 bleibt das Unternehmen ein bedeutender Akteur im Finanzsektor. Analysten bleiben optimistisch und haben ihre Gewinnprognosen für die [...]

