Ethereum ETFs mit verhaltenem Start, doch dieser ETF verspricht eine goldene Zukunft

Heute beginnt der dritte Handelstag der Ethereum-ETFs. Nach einem soliden Zufluss am ersten Tag mit 106 Millionen US-Dollar, verzeichneten die ETFs gestern einen Abfluss von 133,3 Millionen US-Dollar. Der Großteil dieser Abflüsse geht auf das Konto von Grayscale, die Ethereum im Wert von 326,9 Millionen US-Dollar verkauft haben. Diese Verkäufe stammen aus dem Grayscale Ethereum Trust (ETHE) Fonds und wurden nicht vorher im ETF gekauft, sondern schon früher von Grayscale akkumuliert.

Ethereum ETF Flüsse, Quelle: https://farside.co.uk/?p=1518

Auch beim Handelsstart der Bitcoin-ETFs zeigte sich ein ähnliches Bild, wobei es 10 Tage dauerte, bis sich die moderaten Zuflüsse in ein exponentielles Wachstum verwandelten. Bei den Bitcoin-ETFs war der Verkaufsdruck von Grayscale durch ihre Trust-Produkte immer vorhanden. Viele Experten hoffen jedoch, dass sich die Abflüsse beim Ethereum-ETF im Rahmen halten, da auch die Reserven der Investmentfirmen nicht so groß wie bei Bitcoin sind.

Solana als nächster Kandidat

Nach dem wegweisenden Urteil über die Zulassung der Bitcoin-ETFs und den mittlerweile gestarteten Ethereum ETFs kommen ständig neue Nachrichten über weitere Kryptowährungs-ETFs in den sozialen Medien auf. Als nächster vielversprechender Kandidat gilt Solana, auf den der Finanzgigant Franklin Templeton sein Augenmerk gelegt hat.

Solana hat seit Herbst 2023 einen enormen Aufschwung erlebt, nachdem viele Meme-Coins auf diese schnelle und günstige Blockchain ausgewichen sind. Außerdem arbeitet die Blockchain mit dem einzigartigen Konsensmechanismus des Proof of History in Kombination mit Proof of Stake. Dadurch kann die Blockchain enorme Geschwindigkeiten und günstige Transaktionen bieten, wobei sie immer wieder aufgrund ihrer Unzuverlässigkeit infrage gestellt wird. Historisch gesehen hat Solana seit 2021 neun Netzwerkausfälle erlebt, was über 150 Stunden Ausfallzeit bedeutet. Die Ausfälle und die jüngsten Überlastungen haben Sorgen über die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit der Solana-Blockchain geweckt.

Franklin Templeton von Solana überzeugt

Wie von Franklin Templeton in den sozialen Medien zitiert:

"Solana hat eine erhebliche Akzeptanz gezeigt und entwickelt sich weiter, um technologische Wachstumsschmerzen zu überwinden."

https://x.com/SolanaFloor/status/1815864461871169763

Scheinbar sieht der Finanzgigant die Solana-Blockchain als innovatives Projekt, das sich ja nicht nur im Kryptomarkt, sondern auch mit anderen dezentralen Anwendungen einen Namen gemacht hat. Durch die Vielseitigkeit und Programmierfreundlichkeit konnte das Solana-Netzwerk in den letzten Monaten enorm wachsen und an Bedeutung im Gesamtmarkt gewinnen.

Die Einführung eines Solana-ETFs könnte einen Wendepunkt für Kryptowährungsinvestitionen darstellen. Wettbewerber wie VanEck und 21Shares sind ebenfalls im Rennen, ihre eigenen Solana-ETFs einzuführen. Auch Bloomberg-Analyst Eric Balchunas zeigt auf, dass nach den Produktlancierungen von Ethereum eine Reihe von kryptowährungsbasierten ETFs, möglicherweise einschließlich Solana, erwartet werden kann.

Regulatorische Entwicklungen und Erwartungen

