Köln (ots) -Umfrage gibt Einblicke in mobiles Datennutzungsverhalten"Sie haben 80 Prozent des vertraglich vereinbarten Datenvolumens erreicht" - diese SMS kennen viele Mobilfunknutzer*innen. Mehr als 17 Prozent der Mobilfunknutzer*innen in Deutschland haben diese Meldung in den letzten fünf Monaten mindestens einmal erhalten, das ergibt eine aktuelle Umfrage des Mobilfunkanbieters congstar. Gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey wurden im Zuge einer repräsentativen Erhebung im Juli 2024 2.500 Personen, die ein Handy besitzen und sich selbst um ihre Mobilfunkverträge kümmern, zu ihrem mobilen Datennutzungsverhalten befragt. Das Ergebnis zeigt: 39 Prozent würden ihre mobile Internetnutzung einschränken, sobald sich das Datenvolumen dem Ende zuneigt.Schwerpunkt mobiler Datennutzung bei Textnachrichten, Surfen im Netz & E-Mails62 Prozent der Befragten gaben in der Studie an, ihr mobiles Datenvolumen hauptsächlich für Messaging über Dienste wie WhatsApp oder Telegram zu benötigen - gefolgt vom "klassischen" Surfen im Internet mit 57 Prozent und E-Mails mit 46 Prozent. Soziale Medien wie Instagram, TikTok und Facebook sind bei 17 Prozent der Befragten der Schwerpunkt ihres mobilen Datenverbrauchs. Neun Prozent der Befragten gaben an, ihr mobiles Datenvolumen hauptsächlich für Streaming (z.B. Spotify) zu nutzen.Mobilfunknutzer*innen verzichten am ehesten auf EntertainmentDoch worauf würden Mobilfunknutzer*innen am ehesten verzichten, wenn das zur Verfügung stehende Datenvolumen abnimmt? Die congstar Umfrage ergab, dass jeweils 37 Prozent der Befragten im ersten Schritt das Streaming von Musik und Videos sowie Handy-Spiele reduzieren würden. 29 Prozent gaben an, die Nutzung von Sozialen Medien einzuschränken. Rund 28 Prozent würden im Falle eines Datenengpasses keine Videoanrufe mehr tätigen. Am wichtigsten ist für die Nutzer*innen jedoch der soziale Austausch über Messagingdienste wie WhatsApp: Hierzu gaben nur 4 Prozent der Befragten an, dass sie ihr Nutzungsverhalten im Falle eines Datenengpasses einschränken würden.Lass dich nicht aufhalten. Auch nicht von deinem Datenvolumen!Wer bislang mit seinem Datenvolumen nicht ausgekommen ist, musste häufig am Ende des Monats auf einen zusätzlichen - oft teuren - Datenpass zurückgreifen. Mit dem neuen Mobilfunkfeature "Refresh" sendet congstar ab sofort die Botschaft: "Lass dich nicht aufhalten. Auch nicht von deinem Datenvolumen!" Mit "Refresh" bietet der Mobilfunkanbieter für seine Allnet Flat Tarife die faire Möglichkeit, jederzeit das gesamte Datenvolumen wieder voll aufzuladen. Das übriggebliebene Datenvolumen geht dabei nicht verloren, sondern kommt einfach on top dazu - und das für einen Festpreis von 8 Euro unabhängig vom gebuchten congstar Allnet Flat Tarif. "Refresh" kann nicht nur zum Monatsende, sondern jederzeit gebucht werden, wenn zusätzliches Datenvolumen benötigt wird.congstar - Für mehr fairDer Mobilfunkanbieter congstar steht mit seinen Angeboten, seinem Versprechen "Dein Preis bleibt dein Preis" und dem Treuebonus "GB+" für fairen Mobilfunk. Im Zuge der aktuellen Sommeraktion profitieren Kund*innen zusätzlich von mehr Datenvolumen. Beispielsweise beinhaltet die congstar Allnet Flat M bei Onlinebestellung bis zum 30. September 2024 30 GB Datenvolumen für 22 Euro im Monat. Wer noch mehr Datenvolumen benötigt, erhält während der congstar Sommeraktion die congstar Allnet Flat L mit 50 GB für 27 Euro im Monat. Neigt sich das Datenvolumen dem Ende zu, können Kund*innen die neue Option "Refresh" nutzen und somit beispielsweise bei der Allnet Flat M erneut 30 GB Datenvolumen - zusätzlich zu dem noch verfügbaren inklusivem Datenvolumen - bis zum Ende des Monats für 8 Euro hinzubuchen.Weitere Informationen zu den congstar Allnet Flat Tarifen und "Refresh" sind unter www.congstar.de zu finden.Kontakt für Journalist*innen:congstar GmbHPressestelleBayenwerft 12-14, 50678 KölnTelefon: 0211 96081782Telefax: 0211 96081791E-Mail: congstar@navos.euInternetadresse: www.congstar.deOriginal-Content von: congstar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67391/5830706