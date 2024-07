Nachdem Chinas Zentralbank am Montag den ein- und fünfjährigen Kreditzins gesenkt hatte ist diese erneut aktiv geworden und hat am Donnerstag den einjährigen Zinssatz für Geschäftsbanken gesenkt. Dieser Zinssatz gibt an, zu welchem Zinssatz die Banken Kredite vergeben. Mit dieser Entscheidung haben die wenigsten gerechnet; die chinesische Zentralbank hat erneut die Zinsen gesenkt und Maßnahmen ergriffen, um der anhaltenden Konjunkturschwäche entgegenzuwirken. Sie senkte den einjährigen Zinssatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...