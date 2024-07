Die Target Corporation, ein bedeutender Einzelhändler in den USA, steht derzeit im Fokus der Finanzanalysten. Mit einer durchschnittlichen Broker-Empfehlung (ABR) von 1,86 auf einer Skala von 1 bis 5 tendiert die Aktie zwischen "Starker Kauf" und "Kauf". Von 33 Analysten empfehlen 18 die Aktie als "Starken Kauf" und drei als "Kauf". Trotz dieser positiven Einschätzungen ist Vorsicht geboten, da Studien zeigen, dass Broker-Empfehlungen oft von Eigeninteressen beeinflusst sind und nicht immer zuverlässige Indikatoren für die zukünftige Kursentwicklung darstellen.

Finanzielle Aussichten und Bewertung

Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Gewinn pro Aktie von 9,31 US-Dollar erwartet, was einem Anstieg von 4,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz für das aktuelle Quartal wird auf 25,21 Milliarden US-Dollar geschätzt, ein Plus von 1,8% im Jahresvergleich. Die Zacks Rank, ein alternatives Bewertungssystem, stuft Target derzeit mit einem "Verkauf"-Rating ein. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie in naher Zukunft möglicherweise unterdurchschnittlich abschneiden könnte.

