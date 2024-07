© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Die CrowdStrike-Aktie könnte wieder auf die Beine kommen, nachdem sie als Reaktion auf den IT-Ausfall in der vergangenen Woche in den Keller gerauscht ist. Die Wall Street bleibt optimistisch."Langfristig erwarten wir nicht, dass sich dieser Vorfall auf die fundamentale Nachfrage nach dem Unternehmen auswirken wird, da der Ausfall auf ein fehlerhaftes Software-Update und nicht auf eine Verletzung der Cybersicherheit zurückzuführen ist", schreibt Joel P. Fishbein Jr. von Truist Securities in einer Notiz. Dennoch merkte Fishbein an, dass dies kurzfristig den Nimbus der Unbesiegbarkeit des Unternehmens durchbreche und sich negativ auf die Ergebnisse auswirken könnte. Der Analyst hat sein …