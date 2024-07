Hannover (ots) -Die Marktlage für Handwerksbetriebe hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Nachfrage nach professionellen Dienstleistungen steigt stetig, doch gleichzeitig wird der Wettbewerb immer intensiver. Unternehmen kämpfen darum, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und neue Kunden zu gewinnen."In meinen Gesprächen mit Mittelständlern zeigt sich immer wieder, dass junge Fachkräfte und potenzielle Kunden gezielt nach digitalen Präsenzen suchen. Durch den Einsatz von TikTok können Handwerker ihre Projekte und ihr handwerkliches Können in kurzen, ansprechenden Videos darstellen und so eine neue, breite Zielgruppe erreichen", erklärt Alexander Thieme, der deutschlandweit über 500 Handwerksunternehmen unter anderem hinsichtlich Marketingstrategien berät. Im folgenden Beitrag verrät der Experte, warum Handwerker spätestens jetzt auf TikTok setzen sollten.Markenbildung auf TikTok - diese Inhalte kommen bei Nutzern gut anDie Markenbildung von Unternehmen, auch Employer Branding genannt, ist eine Strategie, die für Betriebe immer wichtiger wird, insbesondere im Kampf um rare Fachkräfte sowie Kunden. Dabei geht es um das Herausarbeiten und Präsentieren von Alleinstellungsmerkmalen, die das Unternehmen von der unmittelbaren Konkurrenz unterscheiden. Potenzielle Mitarbeiter sollen so davon überzeugt werden, dass sie sich in diesem Unternehmen - und nicht beim Konkurrenten - bewerben sollten; Kunden soll der Handwerksbetrieb über die Videodarstellungen im Kopf bleiben. Die kurzen Videoclips auf TikTok eignen sich sehr gut, um den eigenen Betrieb mit seinen Vorzügen darzustellen und allgemein Interesse zu wecken.Dabei können Handwerksunternehmen unterschiedliche Themen in ihren TikToks aufgreifen. Von lustigen Videos über Einblicke in aktuelle Projekte, die Vorstellung einzelner Mitarbeiter bis hin zur Präsentation der Arbeitsplätze sind verschiedene Optionen denkbar. Die kurzen Videoclips auf TikTok kann man außerdem dazu nutzen, seine Zuschauer von der Kompetenz des eigenen Betriebs zu überzeugen. Dazu eignen sich Videos mit Tipps, DIY-Projekten oder aktuellen Trends. Wichtig ist: Je authentischer die Videos sind, desto besser kommen sie an.Wie Handwerksbetriebe am besten auf TikTok vorgehenUm auf TikTok aufzufallen, sollten Handwerksbetriebe mit der Dynamik der Plattform gehen und ihre Möglichkeiten voll ausschöpfen. Die gezielte Verwendung relevanter Hashtags spielt beispielsweise eine große Rolle, um die Sichtbarkeit der Inhalte zu erhöhen und neue Zielgruppen zu erreichen. Hashtags helfen dabei, die Videos in den Suchergebnissen und auf den Entdecken-Seiten der Nutzer sichtbar zu machen. Dadurch können Handwerksbetriebe ihre Reichweite erweitern und potenzielle Mitarbeiter sowie Kunden auf sich aufmerksam machen. Auch die Teilnahme an Challenges kommt bei TikTok-Nutzern immer gut an. Vor allem Challenges bieten die Chance, die eigene Kreativität zu demonstrieren und sich von Wettbewerbern abzuheben.Zu der Dynamik von TikTok gehört auch die Interaktion mit den eigenen Followern. Durch das Beantworten von Kommentaren, das Stellen von Fragen und das Einbeziehen der Community in die Inhalte entsteht ein Dialog, der die Bindung zur Zielgruppe stärkt. Diese Interaktion fördert das Engagement und kann dazu beitragen, dass die Videos häufiger geteilt und geliked werden. Wichtig ist nicht zuletzt, regelmäßig Videos hochzuladen. Es eignet sich deshalb, eine langfristige Content-Strategie zu entwickeln.Fazit:Handwerksbetriebe können über TikTok aktuell zwar keine planbaren Abschlüsse erzielen. Doch die Plattform stellt ein gutes Medium dar, um Aufmerksamkeit zu erregen und im Kopf der Interessenten zu bleiben. Sehen potenzielle Kunden oder Mitarbeiter auf TikTok immer wieder packende Videoclips des Betriebs, werden sie sich daran erinnern, wenn sie beispielsweise einen attraktiven Arbeitgeber oder Dienstleister suchen. Es ist demnach von großer Bedeutung, TikTok - neben klassischen Methoden wie bezahlten Werbeanzeigen - in das eigene Marketing aufzunehmen.Über A&M Unternehmerberatung:Marvin Flenche und Alexander Thieme sind Gründer der A&M Unternehmerberatung GmbH. Die Agentur hat sich auf Handwerksbetriebe spezialisiert und ermöglicht Unternehmen mit Hilfe von Onlinemarketing Planbarkeit und Wachstum durch mehr Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter. Weiter Informationen über: https://www.am-beratung.dePressekontakt:A&M Unternehmerberatung GmbHhttps://www.am-beratung.deAlexander Thieme & Marvin FlencheE-Mail: kontakt@am-beratung.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: A&M Unternehmerberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157452/5830727