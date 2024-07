NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach Zahlen und dem angehobenen Gewinnausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 250 Franken belassen. Der Umsatz und mehr noch der Gewinn des Pharmakonzerns im ersten Halbjahr hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Jahresziel für das Ergebnis je Aktie sei ebenfalls eine positive Überraschung und dürfte die Schätzungen am Markt steigen lassen./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 01:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2024 / 01:42 / ET





ISIN: CH0012032048