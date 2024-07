Die BayWa-Aktie (WKN: 519406) hat schwierige Tage hinter sich und mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Am Donnerstag steigen die Papiere nun um +15% und das, obwohl der SDAX-Konzern eigentlich erneut schlechte Nachrichten für Anleger bereithält. Sehr schwache Zahlen BayWa ist von einer ehemaligen Wachstumsstory zu einem Sanierungsfall geworden. Angesichts der hohen Schulden kündigte das Unternehmen in der vergangenen Woche an, einen Sanierungsgutachter ...

