Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) erweitert sein Sortiment an Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCC) mit den bahnbrechenden neuen Modellen GRM188C80E107M und GRM188R60E107M. Diese wurden entwickelt, um den kontinuierlichen Anforderungen nach Miniaturisierung in Servern, Rechenzentren und IT-Anwendungen gerecht zu werden. Die Lösung zeichnet sich als weltweit erster MLCC aus, der eine Kapazität von 100µF in einem 0603-Zoll (1608 mm) Gehäuse bietet.

In einer Vielzahl von Verbraucher-, IT- und Industrieelektronikgeräten werden die MLCC von Murata als zentrale Komponente eingesetzt, die dazu dient, Elektrizität vorübergehend zu speichern und abzugeben, Rauschen in Signalen zu dämpfen, Signale bei bestimmten Frequenzen zu extrahieren sowie Gleichstrom zu blockieren und gleichzeitig den Durchfluss von Wechselstrom zu ermöglichen. Mit seinem kompakten Gehäuse, einer Nennspannung von 2,5V, niedrigem äquivalenten Serienwiderstand (ESR) und Impedanz sowie den Temperaturklassen X6S/X5R ist der neue GRM188 ideal für Entkopplungs- und Glättungsschaltungen in anspruchsvollen Computer- und Netzwerkanwendungen.

In Server- und Rechenzentren wird ständig versucht, die Miniaturisierung voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig den Materialverbrauch zu senken. Mit zunehmender Leistung und Integration wird der Bedarf an Komponenten, die weniger Platz benötigen und höheren Temperaturen standhalten, immer wichtiger. Der Impuls für diese industriellen Fortschritte wird durch die Nachfrage nach verbesserten KI-Fähigkeiten weiter vorangetrieben.

Um den Anforderungen der Industrie gerecht zu werden, nutzt Murata seine Dünnschicht-Formtechnologie und einen hochpräzisen Laminierungsprozess. Der neue GRM188 bietet einen breiten Betriebstemperaturbereich und ist der erste 100µF MLCC-Kondensator, der in einem 0603-Gehäuse erhältlich ist. Er ermöglicht es Konstrukteuren, die Miniaturisierung von Systemen weiter voranzutreiben, indem sie die Anzahl der verwendeten Kondensatoren verringern und dabei die Fläche des Schaltungssubstrats reduzieren.

"Der GRM188 stellt eine weitere Weltneuheit in Muratas MLCC-Produktpalette dar, die bisherige Grenzen überschreitet und perfekt auf die Marktanforderungen abgestimmt ist", sagt Hidetoshi Nakagawa, General Manager of Ceramic Capacitor Marketing bei Murata. "Darüber hinaus verbessert diese Miniaturisierung nicht nur das Design von Endanwendungen und reduziert die Anzahl der benötigten Materialien, sondern verringert auch den Stromverbrauch während der Herstellung und bietet damit einen doppelten Vorteil für die Nachhaltigkeit."

Die mit 2,5V bewerteten GRM188C80E107M-Produkte mit einem Temperaturbereich von -55°C bis 105°C und die mit 2,5V bewerteten GRM188R60E107M-Produkte mit einem Temperaturbereich von -55°C bis 85°C befinden sich bereits in der Produktion und Muster zur Bewertung sind verfügbar. Zudem geht der neue GRM188 mit einer Nennspannung von 4,0V und einem Temperaturbereich von -55°C bis 85°C im Jahr 2025 in die Serienproduktion. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details: Kontaktformular

