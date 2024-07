München (ots) -Am Sonntag, 28. Juli 2024, um 18:00 Uhr im Ersten sowie ab 12:00 Uhr auf tagesschau24 und tagesschau.deChristian Lindner konnte beim Haushalt 2025 die Ausgabenwünsche seiner Ampelpartner eingrenzen und die Regierung auf die Schuldenbremse einschwören. Ein Erfolg für den Finanzminister und Frontmann der Freien Demokraten.Doch der Streit um das Geld und den Kurs belastet die Koalition mit SPD und Grünen. Kann die Ampel die offenen Milliardenlücken schließen? Was lässt der Bundestag übrig vom Kompromiss der Koalition beim Haushalt 2025? Und wie positioniert sich die FDP zwischen der Regierungsverantwortung im Bund und den anstehenden Wahlkämpfen?Zu diesen und weiteren Themen fragt Matthias Deiß, stellv. Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, den FDP-Vorsitzenden und Bundesfinanzminister Christian Lindner am Sonntag, 28. Juli 2024.Das ARD-Sommerinterview wird um 18:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist ab 12:00 Uhr auf tagesschau24, tagesschau.de und in der ARD-Mediathek zu sehen.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD-Text auf Seite 150 untertitelt.Im Online-Format "Frag selbst!" können Userinnen und User ihre Fragen an Christian Lindner im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen der "tagesschau" und vom "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, X und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es am Sonntag, 28. Juli, ab 7:30 Uhr live auf dem YouTube-Kanal der "tagesschau" und jetzt neu: auf dem Twitch-Kanal der ARD.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:11. August 2024: Lars Klingbeil (SPD)18. August 2024: Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)25. August 2024: Markus Söder (CSU)Redaktion: Frank JahnPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5830764