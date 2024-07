Deutschland steht offenbar im Zeichen großzügiger Vermögensübertragungen. Im Jahr 2023 wurden 121,5 Mrd. Euro an Vermögenswerten übertragen. Der Treiber der Entwicklung findet sich im Bereich der Betriebsvermögen. Schenkungen nehmen zudem überproportional zu. Die Übertragung von Vermögenswerten durch Schenkungen und Erbschaften nimmt in Deutschland weiter zu. Im Jahr 2023 haben die Finanzverwaltungen derartige Vermögensübertragungen in Höhe von 121,5 Mrd. Euro veranlagt. Das teilt das Statistische ...

