FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Kering nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Die etwas schwächer als erwartet ausgefallenen Resultate und vor allem der negative Ausblick bedeuteten einen weiteren Rückschritt für den Luxusgüterkonzern, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die günstige Bewertung biete der Aktie zwar etwas Unterstützung. Für eine Kurserholung müssten sich aber erst die Umsätze berappeln./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 08:00 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





ISIN: FR0000121485