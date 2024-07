Leipzig (ots) -Jugendliche grölen rassistische Songtexte, zeigen in der Schule den Hitlergruß, bedrohen Mitschülerinnen und Mitschüler oder prügeln einen Politiker krankenhausreif. Alles Meldungen, die nicht etwa aus den 90ern stammen, sondern aus den letzten Monaten. Hat sich nichts geändert? In Staffel zwei des Podcasts "Springerstiefel" gehen die Hosts wieder auf Spurensuche durch den Osten: Was ist hier eigentlich passiert seit den 90ern? War die Gewalt überhaupt jemals weg? Und warum werden viele Jugendliche heute wieder rechtsextrem - genau wie damals, in den 1990er Jahren?"Die 90er sind zurück" heißt es in der zweiten Staffel "Springerstiefel" - zu hören ab 6. August 2024 in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.Jana Cebulla, Hauptredaktionsleiterin Kultur und Jugend, betont die Wichtigkeit, diese Themen nicht totzuschweigen: "Nach vermeintlich ruhigen 2010er Jahren zeigt sich deutlich, dass in überraschend vielen Köpfen das Gedankengut doch haften geblieben ist und an die heutige Jugend weitergegeben wurde. Wir wollen ergründen, wie die Mechanismen funktionieren und warum das so ist."Die erste Staffel "Springerstiefel - Fascho oder Punk?" (https://www.ardaudiothek.de/sendung/springerstiefel-fascho-oder-punk/94811946/) aus dem Jahr 2023 zeigt, wie sich die gesellschaftliche Lage der 1990er Jahre in der Jugend- und Popkultur verfestigte und wie die Kultur selbst zu der Gewaltspirale beigetragen hat. In Staffel zwei spüren Hendrik Bolz und Don Pablo Mulemba nach, wie es weiterging. Wurde es in den sogenannten Nullerjahren und 2010er Jahren wirklich besser? Wie konnten die Muster aus den 1990er Jahren überdauern? Und wie erleben von Rassismus betroffene Menschen den Osten heute?Die beiden Hosts können aus eigenen Erfahrungen schöpfen: Don Pablo Mulemba arbeitete in der ersten Staffel gemeinsam mit seinen Eltern auf, wie seine Familie die Explosion rechter Gewalt erlebt und was diese mit seiner Familie gemacht hat. Hendrik Bolz wuchs in den 90ern im rechtsextremen Umfeld auf. Er hatte sich in Staffel eins mit der Frage beschäftigt, wie Neonazis in den 90ern zur einflussreichsten Subkultur werden konnten. Nun schauen beide ins Heute und fragen sich: Was passiert da eigentlich gerade?"Springerstiefel - Die 90er sind zurück" ist eine Produktion von ACB Stories im Auftrag des MDR. Executive Producer ist Viola Funk (ACB Stories), Produzentin ist Chiara Battaglia (MDR), die Redaktion hat Ulivia Gattermann (MDR). Ab 6. August 2024 werden alle fünf Folgen in der ARD Audiothek veröffentlicht.Hinweis für Journalistinnen und JournalistenInteressierte Medienvertreterinnen und -vertreter haben die Möglichkeit, Interviews mit den Hosts und der Redaktion zu führen.31. Juli 2024Hauptstadtstudio Berlin (vor Ort oder telefonisch)Zeitfenster: 14:15 -16:45 UhrMögliche Gesprächspartner: Don Pablo Mulemba, Hendrik Bolz und Richard Gleitsmann (MDR)Wir bitten um Rückmeldung bis zum 29. Juli 2024, 14.00 Uhr, über diesen Link.Im Vorfeld können die ersten beiden Folgen von "Springerstiefel - Die 90er sind zurück" im MDR Pressevorführraum (https://www.mdr.de/unternehmen/kommunikation/pressevorfuehrraum/index.html) angehört werden. Wenden Sie sich dafür bitte an presse@mdr.de.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5830787