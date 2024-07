München (ots) -Die Believe Meal GmbH unter der Leitung von Geschäftsführer Felix Hofmann stellt die offizielle Oktoberfest 2024 Edition ihres beliebten Klassikers, den Bio-Curingshot Curcuma Ingwer Orange vor. Ab dem 1. September 2024 wird diese spezielle Edition sowohl im Einzelhandel als auch rund um die Wiesn erhältlich sein.Der Bio-Curingshot ist ein hochwirksamer Drink aus vier sorgfältig ausgewählten natürlichen Zutaten: Curcuma und Ingwer bilden die Basis, ergänzt durch schwarzen Pfeffer zur Optimierung der Bioverfügbarkeit der aktiven Inhaltsstoffe. Abgerundet wird die Mischung mit frischem Orangensaft. Dank Kaltpressung und Kaltkonservierung mittels Hochdruckkonservierung (HPP) bewahrt der schonende Herstellungsprozess alle wertvollen Nährstoffe. Die Oktoberfest Edition zeichnet sich durch ein einzigartiges Design von Katharina Kaske aus, das vom Corporate Design der Olympischen Spiele 1972 von Otl Aicher inspiriert ist und das bayerische Lebensgefühl einfängt und widerspiegelt.Vorteile der Oktoberfest Edition:- Vor dem Oktoberfest: Ideal für einen frischen, energiegeladenen Start in den Tag zur Vorbereitung auf die Festlichkeiten.- Während des Oktoberfests: Bietet einen Energieschub, um das Oktoberfest in vollen Zügen genießen zu können.- Nach dem Oktoberfest: Fördert die Regeneration und trägt dazu bei, Fitness und Vitalität zu erhalten.Die Oktoberfest Edition des Curingshot wird ab dem 1. September 2024 exklusiv in REWE- Filialen in Bayern und SPAR-Märkten in Österreich erhältlich sein. Zusätzlich wird sie über den Großhändler Früchte Feldbrach verfügbar sein. Sowohl Einzelhändler als auch Endverbraucher können die Oktoberfest Edition ab diesem Datum erwerben. Das Oktoberfest ist für die Believe Meal GmbH ein bedeutendes Ereignis. Bereits 2023 haben Kellner und Wirte Bio-Curingshots zur Regeneration nach der Wiesn angefragt. Felix Hofmann kommentiert: "Wir waren begeistert von den Anfragen der Wirte, die unseren Bio-Curingshot als Regenerationsmittel verwenden wollten. Das positive Feedback hat uns inspiriert, die spezielle Oktoberfest Edition zu entwickeln." Diese Geschichte unterstreicht die enge Verbindung des Unternehmens zum Oktoberfest und zu München. "München ist das Herz unseres Unternehmens. Die Stadt und ihre Traditionen inspirieren uns täglich und wir sind stolz, Teil der Münchner Gemeinschaft zu sein", fügt Hofmann hinzu.Weitere Informationen finden Sie auf curingshot.de.Pressekontakt:Kafka KommunikationNoel Lachnlach@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Curingshot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175831/5830780