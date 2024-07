Nichts ging mehr: Mit einem fehlerhaften Update hat CrowdStrike, der Konzern, der die Welt eigentlich vor Cyberangriffen schützen soll, Millionen PCs lahmgelegt. Unzählige Urlauber waren von jetzt auf gleich gestrandet. Fehler passieren - keine Frage! Aber das, was CrowdStrike sich letzte Woche geleistet hat, darf nicht passieren. Am 19. Juli erschütterte ein fehlerhaftes Update des US-Konzerns die globale IT-Infrastruktur: Millionen Windows-Rechner stürzten dadurch in Endlosschleife ab. Stundenlang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...