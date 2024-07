Brixton Metals bohrt mehr als 1.400 Meter Kupfervererzung ab!

Anzeige / Werbung

Bohrloch endet in mehr als 1,5 Kilometern Tiefe in Mineralisierung!

Es geht los: Brixton Metals (TSXV BBB / WKN A114WV) legt die ersten Bohrergebnisse der Saison 2024 vom riesigen Kupfer- und Goldprojekt Thorn vor. Auch mit der aktuellen Kampagne konzentriert man sich auf das Kupferporphyr-Ziel Camp Creek, das am weitesten fortgeschrittene von 16 großflächigen Explorationszielen auf der riesigen Liegenschaft. Und wie gerade über den Ticker kam, wies Brixton mit dem neuesten Bohrloch Kupfervererzung über eine Länge von mehr als einem Kilometer nach!

Wie das Unternehmen von CEO Gary Thompson nämlich mitteilt, beginnt die vor allem kupferhaltige Porphyr-Mineralisierung in Bohrung THN24-290 bei 314,5 Metern Tiefe und endet erst bei 1.564 Metern! Allerdings kann man von enden eigentlich nicht sprechen, denn auch am tiefsten Punkt der Bohrung wurde noch Mineralisierung nachgewiesen, sodass sich diese vermutlich weiter in die Tiefe fortsetzt.

Insgesamt wies Brixton in diesem Bohrloch 1467,73 Meter (ab 96,27 Metern Tiefe) mit durchschnittlich 0,28% Kupferäquivalent (CuEq) nach. Dabei stieß man aber wiederholt auf bedeutende Intervalle hochgradigerer Kupfer-, Gold-, Silber- und Molybdänmineralisierung. Darunter:

- 960,40m mit 0,21% Cu, 0,06 g/t Au, 2,71 g/t Ag, 279 ppm Mo oder 0,39% CuEq

- 452,00m mit 0,28% Cu, 0,08 g/t Au, 3,39 g/t Ag, 272 ppm Mo oder 0,46% CuEq

- 391,50 m mit 0,30 % Cu, 0,08 g/t Au, 3,59 g/t Ag, 294 ppm Mo oder 0,49 % CuEq

- 121,50 m mit 0,35 % Cu, 0,14 g/t Au, 6,27 g/t Ag, 184 ppm Mo oder 0,55 % CuEq

- 8,00m mit 0,72% Cu, 0,25 g/t Au, 33,99 g/t Ag, 246 ppm Mo oder 1,21% CuEq

- 150,73m mit 0,32% Cu, 0,04 g/t Au, 2,58 g/t Ag, 461 ppm Mo oder 0,56% CuEq und

- 64,73m mit 0,39% Cu, 0,07 g/t Au, 3,11 g/t Ag, 389 ppm Mo oder 0,61% CuEq!



Womit, wie man sich leicht vorstellen kann, allein durch dieses Bohrloch das Volumen der Porphyr-Mineralisierung von Camp Creek erheblich gesteigert wird!

Auf jeden Fall ist Christina Anstey, bei Brixton Metals Leiterin der Explorationsaktivitäten, die natürlich in enger Absprache mit Großaktionäre BHP erfolgen, hocherfreut, diese außergewöhnlich langen Kupfererzabschnitte aus dem ersten Bohrloch der - vollfinanzierten - Bohrsaison 2024 melden zu können. Jetzt, so Frau Anstey weiter, freue man sich bereits darauf, die Ergebnisse von zwei weiteren Tiefenbohrungen zu erhalten. Bohrung 291 ist bereits abgeschlossen und die Proben im Labor, während Bohrung 294 noch läuft. Diese Bohrlöcher waren als Erweiterungsbohrungen nach Nordwesten von früheren Bohrstandorten auf Camp Creek aus geplant worden.

Darüber hinaus erwartet Brixton in absehbarer Zeit auch die Ergebnisse von drei im Kupferzielgebiet Cirque durchgeführten Bohrungen. Cirque liegt nur rund 3 Kilometer östlich von Camp Creek, was insofern ermutigend ist, als Kupferporphyre oft in Clustern auftreten, wie Frau Anstey vor Kurzem erst erklärt hatte. Hinzu kommt, dass im Gebiet von Cirque bedeutende Abschnitte von Chalkopyrit-Mineralisierung an der Oberfläche beobachtet wurden, was die Geologin zusammen mit den mit Camp Creek übereinstimmenden geophysikalischen Signaturen als sehr vielversprechend betrachtet! Weitere geophysikalische Untersuchgen auf Cirque sowie dem ebenfalls nahegelegenen Zielgebiet North Copper sind bereits abgeschlossen, während geochemische Untersuchungen sowie Kartierungen dort fortgesetzt werden.

Fazit: Das Ausmaß der Vererzung, die Brixton mit der neuesten Bohrung auf Camp Creek nachgewiesen hat, ist beeindruckend. Genau das macht Kupferporphyre aus, Mineralisierung über teileweise kilometerlange, durchgehende Abschnitte, wenn auch eher mit nicht wirklich hochgradigen Gehalten. Hier geht es insbesondere um ein möglichst großes Volumen an Kupfervererzung und das Potenzial gerade darauf dürfte es sein, was BHP ursprünglich veranlasst hatte, im großen Stil bei Brixton einzusteigen. Auf jeden Fall betrachten wir die heute gemeldeten Ergebnisse als sehr erfolgreichen Start in die Explorationssaison. Wir sind gespannt, was die weiteren Bohrungen, insbesondere auf Cirque, noch bringen werden.

