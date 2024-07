Der Aktienkurs von Infineon verzeichnete am Donnerstag einen signifikanten Rückgang von 6,47 Prozent, was die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zog. Diese Entwicklung steht im Kontext einer allgemeinen Schwäche im Technologiesektor, der unter anderem durch enttäuschende Unternehmenszahlen und eine abflauende KI-Euphorie belastet wird. Der DAX, in dem Infineon gelistet ist, büßte ebenfalls an Wert ein und sank um 1,6 Prozent auf 18.102 Punkte.

Halbleiterbranche im Fokus

Die schwache Nachfrage nach Chips aus der Automobilbranche, wie von STMicroelectronics berichtet, wirkt sich negativ auf den gesamten Halbleitersektor aus. Dieser Trend trifft Infineon besonders hart, da das Unternehmen stark im Automobilmarkt positioniert ist. Die Kombination aus konjunkturellen Sorgen und branchenspezifischen Herausforderungen führt zu einer vorsichtigeren Haltung der [...]

Hier weiterlesen