Hamburg (pta/25.07.2024/14:45) - Hamburg, den 25. Juli 2024. Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) hat ein unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen stehendes, verbindliches Angebot für die Übernahme der französischen Eisengießerei Fonderie de Bretagne (FdB) vorgelegt. Callista Private Equity (Callista), der bisherige Eigentümer von Fonderie de Bretagne, hat dem Angebot bereits zugestimmt. Aktuell finden Verhandlungen statt, um finale Details der Transaktion und der aufschiebenden Bedingungen festzulegen. Dieser Prozess soll bis Anfang September abgeschlossen werden.

Fonderie de Bretagne ist ein führender Eisengießer und versorgt als Tier-1-Zulieferer derzeit insbesondere die Autoindustrie mit sicherheitsrelevanten Teilen wie Differentialgehäuse. Das Unternehmen mit Sitz in Caudan, Frankreich, wurde 1965 gegründet und beschäftigt aktuell über 300 Mitarbeiter. Die Renault Gruppe ist der größte Kunde und fungierte bis 2022 als Gesellschafterin von FdB.

In Übereinstimmung mit den strategischen Plänen von FdB und den bisherigen Eigentümern Callista und der Renault Gruppe strebt Private Assets an, durch die Übernahme die Produktion von FdB zu diversifizieren, die Industrieanlagen zu modernisieren und die Performance zu verbessern. Für Private Assets ist die FdB eine Erweiterung der bereits bestehenden europäischen Gießerei-Gruppe. Bei den anderen Betrieben handelt es sich um das deutsche Unternehmen Procast Guss und die spanische Tochtergesellschaft Procast Espana. Procast Guss verfügt über eine Produktionskapazität von 55.000 Tonnen.

Sven Dübbers, CEO der Private Assets SE & Co. KGaA, erläutert: "Fonderie de Bretagne betrachten wir aufgrund seiner hochwertigen Produkte als idealen Partner und strategisches Asset für unsere Wachstumsstrategie. Durch die Integration in unser bisheriges Portfolio wird FdB zum integralen Bestandteil unserer stark wachsenden europäischen Unternehmensgruppe für Eisengießerei. Wir werden dadurch in der Lage sein, zukünftig erhebliche Synergiepotenziale zu heben und auf diversifizierten Märkten aktiv zu sein."

Über die Private Assets SE & Co. KGaA

Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf die mehrheitliche Übernahme von Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert ist. Private Assets beteiligt sich bevorzugt an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen mit heute unterdurchschnittlicher Performance sowie Gesellschaften mit offenen Nachfolgefragen. Durch die langjährige Erfahrung des Managements und einen nachweisbaren Track Record bei der Entwicklung von Unternehmen in Sondersituationen werden die Beteiligungen effizient und nachhaltig profitabel ausgerichtet. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über eine eigene Task-Force, die als Inhouse-Consulting in Bereichen wie Product Supply, Project Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen operativen Support leistet und mit der Digital Group explizit Digitalisierungsthemen vorantreibt. Durch die enge operative Begleitung und aktives Management seitens der Gesellschafter erzielt die Private Assets SE & Co. KGaA in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.

Die Aktien der Private Assets SE & Co. KGaA werden im Freiverkehr der Börse Berlin unter der Wertpapierkennnummer A3H223 gehandelt. Weitere Informationen finden sich unter http://www.private-assets.de.

