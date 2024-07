ifo-Geschäftsklima trübt sich weiter ein

Werbung







Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli erneut eingetrübt. Es handelt sich um den dritten Rückgang in Folge.



Die Stimmung der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli weiter verschlechtert. Der ifo-Geschäftsklimaindex fiel um 1,6 Punkte auf 87,0 Zähler, wie das ifo-Institut am Donnerstag vermeldete. Dies ist der dritte Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers in Folge. Die rund 9.000 vom ifo-Institut befragten Unternehmen bewerteten die Aussichten auf ihre künftigen Geschäfte deutlich schlechter. Auch die Beurteilung der aktuellen Lage fiel schwächer aus als im Monat zuvor. Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe sank das Geschäftsklima deutlich. Die ifo-Experten verwiesen auf einen schwachen Auftragseingang und auf eine vergleichsweise geringe Kapazitätsauslastung. Aber auch im Handel sowie in den Bereichen Dienstleistungen und Bau verzeichnete das Konjunkturbarometer einen Rückgang.









